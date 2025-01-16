Багреева: Транспортные компании Москвы сэкономили 800 млн рублей благодаря нацпроекту

В нацпроекте «Производительность труда» за два года приняли участие 20 московских транспортных предприятий. Благодаря инструментам бережливого производства они существенно увеличили эффективность бизнес-процессов и смогли сэкономить более 800 млн рублей, заявила заммэра Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.



По ее словам, предприятия повысили квалификацию сотрудников, сократили затраты на грузопассажирские перевозки, внедрили новые стандарты работы и оптимизировали внутренние процессы.



Так, в рамках нацпроекта компания «Аэроэкспресс» оптимизировала процесс автобусных перевозок» от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево. Компании удалось на 15% ускорить процесс перевозок и увеличить количество рейсов одного автобуса с 11 до 13. Транспортная компания «Баррус. Проектная логистика» смогла улучшить процесс работы с заявками на внутрироссийские грузовые автоперевозки, а международная логистическая компания «ВиАйДжи Кастомс» оптимизировала процесс автоперевозок сборных грузов из Европы.



Полученный опыт компании применят для дальнейшего совершенствования бизнес-процессов и продолжат самостоятельную работу над повышением эффективности.



Нацпроект «Производительность труда» реализовывался в Москве в 2022–2024 годах за счет средств городского бюджета. Как сообщил Сергей Собянин, все 419 столичных участников национального проекта завершили пилотный этап и теперь самостоятельно внедряют у себя культуру непрерывных улучшений.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в 2025 году московские предприятия продолжают повышать производительность труда.

