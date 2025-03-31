Багреева: Свыше 60 тысяч обращений обработал чат-бот портала поставщиков за год

Чат-бот столичного Портала поставщиков в 2024 году на 30% больше обработал обращений граждан, чем годом ранее. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.



«В 2024 году виртуальный консультант обработал 64 тысячи обращений — это на 30 процентов больше, чем годом ранее», – уточнила заместитель мэра.



По её словам, этот рост связан, в том числе, с подключением к порталу новых регионов, а также ростом числа пользователей.



Багреева подчеркнула, что среднее время диалоговой сессии за год снизилось почти вдвое.



О том, что чат-бот портала поставщиков самостоятельно отрабатывает 80% вопросов, связанных с работой на ресурсе, ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин.



Для решения, оставшихся 20% наиболее сложных и нестандартных вопросов, подключается оператор.



Всего за время своей работы с осени 2020 года чат-бот обработал 219 тысяч запросов.



Как рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, сейчас чат-бот может ответить на более 600 вопросов. Кроме того, ведется постоянная работа над расширением его базы.



Он также добавил, что в 2024 году посетители Портала поставщиков чаще всего запрашивали инструкции для поставщиков по работе на ресурсе, интересовались темами участия в котировочных сессиях и регистрации на платформе.

