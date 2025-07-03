Багреева: Прибыль крупных и средних предприятий столицы выросла до 2,9 трлн рублей

По итогам января-марта текущего года положительный финансовых результат продемонстрировали порядка 10 тысяч столичных средних и крупных предприятий, совокупная прибыль которых достигла около 2,9 трлн рублей. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.



Доходы от деятельности данных предприятий по итогам отчетного периода превысили расходы. В выборку не попали пенсионные фонды, страховые организации, банки, муниципальные и государственные учреждения.



«По итогам первого квартала 2025 года к прибыльным относились почти 10 тысяч предприятий – это около 70% работающих в столице крупных и средних компаний. Они получили прибыль в размере 2,9 триллиона рублей, что на 9,5% превысило результат января – марта 2024 года», – заявила вице-мэр.



Предприятия сферы торговли заработали около 19% от общего объема прибыли (549 млрд рублей), по 13% пришлось на финансовый сектор и обрабатывающую промышленность.



Сильнее всего увеличилась прибыль компаний в сфере образования (прирост на 55%, до 5,1 млрд рублей). Кроме того, в лидерах по росту прибыли — сфера транспортировки и хранения (плюс 51%, до 287 млрд рублей) и сектор операций с недвижимостью (прибыль выросла на 47%, до 102 млрд рублей).

