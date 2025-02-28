Багреева: Посещаемость Портала поставщиков Москвы за пять лет выросла в три раза
Портал поставщиков города Москвы посетили в 2024 году 3,3 млн уникальных пользователей, таким образом, число посетителей увеличилось в три раза по сравнению с 2020 годом. Об этом заявил заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.
По ее словам, работающий с 2013 года портал становится все более популярным у госзаказчиков и предпринимателей, это площадка для госзакупок межрегионального уровня. В 2024 году, чаще всего портал посещают жители Нижнего Новгорода, Перми, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Москвы — в совокупности они составляют порядка 78% от числа уникальных пользователей.
Порталом поставщиков постоянно пользуются свыше 58 тысяч заказчиков из 42 российских регионов; среди них — больницы, поликлиники, детсады, школы и другие учреждения. Более 365 тысяч поставщиков предлагают им свыше 3 млн услуг, работ и товаров.
По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, в среднем два контракта в минуту заключаются на площадке в рабочее время. Объем закупок на платформе составил 121,7 млрд рублей в 2024 году, что на 20% больше, чем в 2023 году. Он отметил, что стать поставщиком может не только организация, но и частное лицо, самозанятый или индивидуальный предприниматель. Для этого нужно обзавестись электронной подписью и зарегистрироваться на портале.
Кроме того, в российских субъектах открыты представительства для поддержки пользователей, также к их услугам доступен единый федеральный номер.
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