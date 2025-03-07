Багреева: Оборот производителей одежды и текстиля в Москве вырос на 42% за год
В 2024 году суммарный оборот столичных изготовителей одежды и текстильных изделий достиг 226,1 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 42% больше, чем показатель 2023 года. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.
По ее словам, без учета нефтегазового сектора на изготовителей одежды и текстиля приходится порядка 3% обрабатывающей промышленности Москвы и около 18% от суммарного российского оборота отрасли.
Производители одежды обеспечили порядка 77% отраслевого оборота (174,1 млрд рублей, плюс 35% к выручке), текстильная промышленность — 23% оборота (52 млрд рублей, рост оборота почти на 74%).
В первую очередь рост отрасли приходится на малые предприятия — их оборот составил 114,1 млрд рублей, что на 81% больше, чем годом ранее, а доля в обороте выросла на 11% и превысила 50%. Крупные и малые предприятия заработали в 2024 году 112 млрд рублей (прирост на 17%), их доля в отраслевом обороте составила более 49%.
Для предприятий сектора доступен широкий комплекс мер поддержки, который дает возможность формировать новый промышленный потенциал, внедрять инновационные обновления и постоянно модернизировать производство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru