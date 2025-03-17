СИГНАЛ Багреева: Оборот производителей химической продукции Москвы вырос на 15% за год

Оборот столичных производителей химической продукции в 2024 году составил 289 млрд рублей, что на 14,7% превышает показатель 2023 года в сопоставимых ценах, рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она отметила, что продукция московского химпрома используется в самых разных сферах, начиная от создания упаковок и заканчивая автопромом.

«По итогам 2024 года эти предприятия заработали 289 млрд рублей, почти на 15% превысив показатели 2023 года. На столичный химпром приходится почти 4% от оборота обрабатывающей промышленности Москвы без учета нефтегазового сектора и почти 4% процента от общего оборота отрасли в России», - уточнила она.

Так, почти половину (43%) отраслевого оборота или 124,5 млрд рублей обеспечил химпром для промышленных и медицинских товаров, пластмасс и красителей. Выручка компаний, выпускающих бытовую химию, а также парфюмерию и косметику составила около 112,9 млрд рублей, а 12,6 млрд рублей заработали производители краски.

На первое место вышли производители средств защиты растений: за год их прибыль увеличилась до 8,8 млрд рублей, а производители химических волокон заработали в 2,2 раза больше – до 1,7 млрд рублей.

Импульс развитию химотрасли придают малые предприятия, на которые приходится 38% оборота отрасли в Москве.

Комплекс мэр для поддержки предпринимателей реализуется в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

