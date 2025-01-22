Багреева: Объем закупок на Портале поставщиков в 2024 году превысил 120 млрд рублей

В прошлом году на столичном Портале поставщиков муниципальные и государственные заказчики провели свыше 600 тысяч закупок на сумму 121,7 млрд рублей, рассказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Портал поставщиков уже почти 12 лет позволяет заказчикам оперативно проводить закупки малого объема, а предпринимателям – продвигать товары и услуги и масштабировать бизнес», - сказала она.

Багреева отметила, что платформа динамично развивается – в прошлом году на портале состоялось более 600 тысяч закупок на 121,7 млрд рублей, что более чем на 20% превысило показатель 2023 года. По словам заммэра, наиболее активно заказчики приобретали в том числе канцелярские, строительные и хозяйственные товары, бытовую и оргтехнику, ремонтные работы, а также средства связи.

Портал поставщиков позволяет детсадам, школам, поликлиникам и другим муниципальным и государственным заказчикам оперативно приобретать нужную продукцию, а предпринимателям – заключать контракты и расширять рынок сбыта работ, товаров и услуг. Все процессы на портале проходят онлайн. Глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов отметил, что на портале работают более 58 тысяч муниципальных и государственных заказчиков. Кроме учреждений Москвы в 2024 году активно закупали продукцию на площадке заказчики из Санкт-Петербурга, Подмосковья, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. На них пришлась почти половина от общего объема закупок, которые были совершены на портале.

Портал поставщиков создали в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Каталог продукции насчитывает свыше 3 млн уникальных наименований. Каждый день на портале заключается порядка 1,5 тысячи контрактов. Для поддержки пользователей в регионах открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, а также проводят очные встречи.

