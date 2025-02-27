Багреева: Объем онлайн-продаж в Москве в 2024 году составил 1,5 трлн рублей

В Москве по итогам 2024 года оборот онлайн-продаж вырос на 27% в сопоставимых ценах относительно 2023 года, достигнув в денежном выражении 1,5 триллиона рублей. Об этом сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По её словам, онлайн-площадки благодаря потребительскому спросу начали расширять сервисы доставки и ассортимент товаров, а также развивать инфраструктуру.

«За пять лет оборот онлайн-торговли в Москве вырос в два раза. В 2024 году он достиг рекордных 1,5 триллиона рублей, увеличившись на 27% по сравнению с показателем 2023 года. Самыми успешными месяцами традиционно стали октябрь, ноябрь и декабрь, когда онлайн-магазины проводили акции «Черная пятница» и другие масштабные распродажи в преддверии нового года», – отметила заместитель мэра.

При этом продовольственный сектор, согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли, составляет почти 27% среди всех онлайн-продаж. В прошлом году его оборот увеличился на 61%.

Между тем, лидером по росту оборота онлайн-продаж в 2024 году стали аптечные сети. Они увеличили выручку вдвое – до 20,5 миллиарда рублей, а их доля на рынке возросла до 1,4%.

В тройку лидеров по этому показателю вошли также интернет-магазины цветов и подарков, а также магазины автозапчастей.

В качестве главной причины роста оборота называется развитие специализированных маркетплейсов, где цены ниже, чем в розничных магазинах, а предложение значительно выше.

