Багреева: Объем онлайн-продаж в Москве в 2024 году составил 1,5 трлн рублей
В Москве по итогам 2024 года оборот онлайн-продаж вырос на 27% в сопоставимых ценах относительно 2023 года, достигнув в денежном выражении 1,5 триллиона рублей. Об этом сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
По её словам, онлайн-площадки благодаря потребительскому спросу начали расширять сервисы доставки и ассортимент товаров, а также развивать инфраструктуру.
«За пять лет оборот онлайн-торговли в Москве вырос в два раза. В 2024 году он достиг рекордных 1,5 триллиона рублей, увеличившись на 27% по сравнению с показателем 2023 года. Самыми успешными месяцами традиционно стали октябрь, ноябрь и декабрь, когда онлайн-магазины проводили акции «Черная пятница» и другие масштабные распродажи в преддверии нового года», – отметила заместитель мэра.
При этом продовольственный сектор, согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли, составляет почти 27% среди всех онлайн-продаж. В прошлом году его оборот увеличился на 61%.
Между тем, лидером по росту оборота онлайн-продаж в 2024 году стали аптечные сети. Они увеличили выручку вдвое – до 20,5 миллиарда рублей, а их доля на рынке возросла до 1,4%.
В тройку лидеров по этому показателю вошли также интернет-магазины цветов и подарков, а также магазины автозапчастей.
В качестве главной причины роста оборота называется развитие специализированных маркетплейсов, где цены ниже, чем в розничных магазинах, а предложение значительно выше.
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