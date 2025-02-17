Багреева: Компании туротрасли Москвы сэкономили 260 млн рублей благодаря нацпроекту

Более 259 млн рублей смогли сэкономить 25 представителей столичной туристической отрасли благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда», заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

Вице-мэр отметила, что в туристическом бизнесе были введены новые стандарты, кроме того, предприниматели сделали упор на повышение квалификации персонала и улучшение уровня сервиса. Багреева добавила, что эффективность рабочих процессов выросла на 31%, излишние запасы расходных материалов уменьшились на 35%, а выполнение задач было ускорено на 28%.

В частности, бережливые технологии помогли улучшить скорость и качество обслуживания номеров четырехзвездочного отеля Hampton by Hilton, а туроператор «Русский Экспресс» сумел оптимизировать процесс обработки заказов во время бронирования билетов.

Нацпроект «Производительность труда» реализовывался за счет столичного бюджета в 2022–2024 годах. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, все 419 московских участников нацпроекта успешно прошли пилотный этап и занимаются самостоятельным внедрением культуры непрерывных улучшений.

