Багреева: К порталу поставщиков Москвы подключился сорок второй регион
Рязанская область присоединилась к столичному Порталу поставщиков. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Портал поставщиков является эффективным инструментом для проведения закупок и развития конкуренции и способствует росту межрегионального сотрудничества. В прошлом году более 60% закупок на площадке пришлось на заказчиков из других регионов. Рязанская область стала 42-м субъектом Российской Федерации, присоединившимся к Порталу поставщиков», – отметила заместитель мэра.
Предприятия Рязанской области смогли подключиться к Порталу поставщиков благодаря соглашению, заключенному министерством имущественно-земельных отношений региона со столичным департаментом по конкурентной политике.
Глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что подписанный документ обеспечивает допуск заказчиков из Рязанской области к размещению закупок с использованием Портала поставщиков.
По его словам, только за прошлый год предприниматели сэкономили в ходе котировочных сессий на площадке более восьми миллиардов рублей.
В настоящее время на Портале поставщиков работают более 58 тысяч государственных и муниципальных заказчиков и свыше 350 тысяч предпринимателей со всей страны. Ежедневно там заключается около 1,5 тысячи контрактов.
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