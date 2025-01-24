Багреева: К порталу поставщиков Москвы подключился сорок второй регион

Рязанская область присоединилась к столичному Порталу поставщиков. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Портал поставщиков является эффективным инструментом для проведения закупок и развития конкуренции и способствует росту межрегионального сотрудничества. В прошлом году более 60% закупок на площадке пришлось на заказчиков из других регионов. Рязанская область стала 42-м субъектом Российской Федерации, присоединившимся к Порталу поставщиков», – отметила заместитель мэра.

Предприятия Рязанской области смогли подключиться к Порталу поставщиков благодаря соглашению, заключенному министерством имущественно-земельных отношений региона со столичным департаментом по конкурентной политике.

Глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что подписанный документ обеспечивает допуск заказчиков из Рязанской области к размещению закупок с использованием Портала поставщиков.

По его словам, только за прошлый год предприниматели сэкономили в ходе котировочных сессий на площадке более восьми миллиардов рублей.

В настоящее время на Портале поставщиков работают более 58 тысяч государственных и муниципальных заказчиков и свыше 350 тысяч предпринимателей со всей страны. Ежедневно там заключается около 1,5 тысячи контрактов.

