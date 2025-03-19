Багреева: Город помогает компаниям внедрять цифровые решения в бизнес-процессы

Московские предприятия, которые завершили пилотную часть федерального проекта «Производительность труда», перешли к внедрению цифровых технологий, чтобы нарастить эффективность работы. Комплексную поддержку в цифровизации предприятий оказывают Региональный центр компетенций Москвы и федеральное АНО «Цифровые технологии производительности» в рамках стратегического соглашения о повышении производительности труда на предприятиях города. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

По ее словам, участникам проекта предлагается воспользоваться комплексными мерами поддержки — от диагностики узких мест до внедрения и выбора современных решений по цифровизации и автоматизации. Это позволит бизнесу в ряде случаев полностью отказаться от ручного труда. Всего предприятиям доступны более 600 цифровых решений.

Цифровые технологии в целях повышения производительности труда уже внедряют три московских участника федерального проекта. Ожидается, что к цифровизации подключатся все предприятия, которые закончили первую фазу федерального проекта

Нацпроект «Производительность труда» реализовывался за счет средств московского бюджета в 2022–2024 годах. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пилотный этап завершили все 419 участников нацпроекта. Сейчас они самостоятельно внедряют культуру непрерывных улучшений на своих предприятиях.

Столичные предприятия повышают производительность труда согласно нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», реализующемуся на средства городского бюджета с 2025 года. Заявку на участие можно подать на портале столичного Регионального центра компетенций.

