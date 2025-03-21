Багреева: Доля свободных офисных площадей в Москве достигла минимума с 2018 года

Доля вакантных офисных площадей в Москве снижается на протяжении двух лет подряд. По итогам 2024 года она составила 5,2%, что стало минимальным показателем с 2018 года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«В столице растет деловая активность: компании продолжают возвращать сотрудников в офисы, расширяют бизнес, заполняют освободившиеся на рынке ниши, и для этого им требуются новые помещения», - отметила заммэра.

Наиболее заметно уменьшилась доля свободных помещений класса А – на 5,2 процентного пункта, что связано с высоким спросом на офисы в премиальных районах города. В категории B показатель снизился на 1,1 процентного пункта. Аналитики прогнозируют, что в 2025 году доля свободных офисов не превысит 4,7 процента.

Объем сделок с офисной недвижимостью по итогам 2024 года достиг 2 млн квадратных метров, что на 2,3 процента больше год к году. Это стало лучшим показателем с 2018 года. Основными арендаторами и покупателями стали компании сферы транспорта, госорганизации, а также представители финтеха и ИТ.

За год в Москве введено в эксплуатацию 715,8 тысячи квадратных метров офисных площадей, что в 2,3 раза превысило показатель 2023-го.

В активной стадии строительства находится более 100 проектов возведения многофункциональных комплексов и бизнес-центров с общим объемом инвестиций около 900 миллиардов рублей.

