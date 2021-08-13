«Аэрофлот» сохранит прямые рейсы из регионов на юг РФ в 2022 году
«Аэрофлот» намерен сохранить прямые рейсы из регионов на юг России предстоящей зимой и продолжит их выполнять в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов. Он напомнил, что в новейшей истории России такая программа применена впервые.
Только во времена Советского Союза «Аэрофлот» выполнял рейсы из региональных центров. По словам Полубояринова, эта программа абсолютно точно сумела «выстрелить».
Как уточнил глава авиакомпании, в зимний период она будет действовать с учетом сезонных ограничений. Он пообещал, что в дальнейшем программа станет более интересной и доступной.
С 24 мая «Аэрофлот» запустил первые прямые рейсы из 13 городов РФ на курорты Кубани и в Крым.
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