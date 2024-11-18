Жилой дом отремонтируют в районе Гольяново
Специалисты согласовали проект капремонта многоквартирного дома на Уральской улице (район Гольяново, ВАО). Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
По его словам, это девятиэтажный дом 1968 года постройки. Будут отремонтированы кровля здания, входные группы, цоколь и фасад. Также строители выполнят локальные восстановительные работы в зонах замены инженерных коммуникаций.
В местах замены стояков отопления в квартирах восстановят покрытие стен и потолков, а в санузлах демонтируют и вновь построят перегородки ниш стояков канализации и водоснабжения, покрасят и оштукатурят потолки и поменяют керамическую плитку.
При выполнении наружных работ строители очистят поверхности цоколя и фасада, выровняют стены, заменят отливы и отремонтируют откосы на окнах, оштукатурят и расчистят плиты лоджий, заменят на них напольные покрытие и экраны и окрасят металлические ограждения.
Кроме того в доме отремонтируют козырьки, заменят плитку штукатурно-декоративным покрытием, поменяют оконные блоки на лестничных площадках и двери в подъезды. На кровле дома отремонтируют надстройки, заменят металлическое ограждение и покрытие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru