Зеленоград получил новую школу на 300 мест
В районе Савёлки Зеленограда введено в эксплуатацию здание школы на 300 мест, об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Новое здание войдет в комплекс школы № 1557 имени П.Л. Капицы.
«На территории школы предусмотрены спортивные площадки для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол, площадка для бадминтона, площадка с теннисными столами и легкоатлетическая беговая дорожка с ямой для прыжков в длину», – отметил Загрутдинов.
В новом здании расположены административный кабинет, кабинет врача, прививочный и процедурный кабинеты, актовый зал с эстрадой вместимостью 180 зрительских мест, библиотека с читальным залом, лаборантские, а также учебные помещения изучения технологий - мастерские, инструментальные и т.д.
Помимо этого, в школе имеется пространство для свободного творчества, кабинет астрономии и шахматный кружок.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,5 млн+37 067 / сут.
Умерли
384 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+36 729 / сут.
- «Молдовагаз» перечислил «Газпрому» аванс за август
- «Наелся президентства». Лукашенко заявил, что не держится за свой пост
- В МИД Нидерландов поддержали запрет на выдачу россиянам туристического шенгена
- Более 11 тысяч человек обеспечат безопасность 1 сентября в Москве и свыше 13 тысяч - на выборах
- Леонида Гозмана* арестовали на 15 суток
- На «Госуслугах» восстановили работу раздела по оформлению загранпаспорта
- «Рассадник вирусов!»: Иммунолог призвал вернуть в школы антиковидные меры
- Адвокат: для обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова запросили 24 года колонии
- Станцию метро «Владыкино» временно закрыли в Москве
- Печкин был бы доволен: российских почтальонов пересадили на электровелосипеды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru