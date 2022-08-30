Зеленоград получил новую школу на 300 мест

В районе Савёлки Зеленограда введено в эксплуатацию здание школы на 300 мест, об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Новое здание войдет в комплекс школы № 1557 имени П.Л. Капицы.

«На территории школы предусмотрены спортивные площадки для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол, площадка для бадминтона, площадка с теннисными столами и легкоатлетическая беговая дорожка с ямой для прыжков в длину», – отметил Загрутдинов.

В новом здании расположены административный кабинет, кабинет врача, прививочный и процедурный кабинеты, актовый зал с эстрадой вместимостью 180 зрительских мест, библиотека с читальным залом, лаборантские, а также учебные помещения изучения технологий - мастерские, инструментальные и т.д.

Помимо этого, в школе имеется пространство для свободного творчества, кабинет астрономии и шахматный кружок.

