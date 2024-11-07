Загрутдинов: Проблемный жилой комплекс «Квартал Триумфальный» достроят в 2025 году

Глава столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов заявил, что проблемный жилой комплекс «Квартал Триумфальный» (Фили-Давыдково, ЗАО) будет введен в эксплуатацию в конце 2025 года, ключи от новых квартир получат 182 дольщика.

Он отметил, что шестисекционный жилой комплекс площадью 92 тысячи «квадратов» с двухуровневым подземным паркингом будет достроен за счет городского бюджета по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Переход прав на объект и землю от признанного банкротом застройщика ЗАО «ФЦСР» к Московскому фонду защиты прав дольщиков зарегистрировал Росреестр, добавил глава департамента.

По данным подведомственного департаменту казенного предприятия «Управление гражданского строительства» на объекте завершилось бетонирование входных групп, рабочие начали гидроизоляцию. Кроме того, строители выполняют облицовку лестничных маршей, установку балконных дверей, шпатлевку стен, облицовку внешних стен паркинга и другие работы.

Всего на объекте заняты 384 человека, их количество разнится в зависимости от объема работ. Деятельность подрядчиков контролирует подведомственный департаменту Московский фонд защиты прав дольщиков.

Решение об окончании строительства за счет средств городского бюджета силами столичного застройщика было принято московским мэром Сергеем Собяниным. Соответствующие полномочия и функции были переданы Департаменту гражданского строительства.

Загрутдинов отметил, что сейчас в Москве достраиваются шесть проблемных объектов, квартиры в которых получат порядка 2500 дольщиков.

