Загрутдинов: Проблемный жилой комплекс «Квартал Триумфальный» достроят в 2025 году
Глава столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов заявил, что проблемный жилой комплекс «Квартал Триумфальный» (Фили-Давыдково, ЗАО) будет введен в эксплуатацию в конце 2025 года, ключи от новых квартир получат 182 дольщика.
Он отметил, что шестисекционный жилой комплекс площадью 92 тысячи «квадратов» с двухуровневым подземным паркингом будет достроен за счет городского бюджета по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Переход прав на объект и землю от признанного банкротом застройщика ЗАО «ФЦСР» к Московскому фонду защиты прав дольщиков зарегистрировал Росреестр, добавил глава департамента.
По данным подведомственного департаменту казенного предприятия «Управление гражданского строительства» на объекте завершилось бетонирование входных групп, рабочие начали гидроизоляцию. Кроме того, строители выполняют облицовку лестничных маршей, установку балконных дверей, шпатлевку стен, облицовку внешних стен паркинга и другие работы.
Всего на объекте заняты 384 человека, их количество разнится в зависимости от объема работ. Деятельность подрядчиков контролирует подведомственный департаменту Московский фонд защиты прав дольщиков.
Решение об окончании строительства за счет средств городского бюджета силами столичного застройщика было принято московским мэром Сергеем Собяниным. Соответствующие полномочия и функции были переданы Департаменту гражданского строительства.
Загрутдинов отметил, что сейчас в Москве достраиваются шесть проблемных объектов, квартиры в которых получат порядка 2500 дольщиков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Великобритания дополнила список антироссийских санкций
- Лавров: Кандидатура посла РФ в США проходит стадии оформления
- Патрушев допустил повышение пошлины на вина из недружественных стран до 30-50%
- Абхазия обсуждает с Россией прокладку газопровода в республику
- Мосбиржа запустила торги акциями с задержкой на два часа
- Шадаев: «VK Видео» станет вторым российским видеосервисом для предустановки
- Мизулина: Искусственный интеллект «похоронил» заживо Пугачеву
- Армия России освободила Кременную Балку в ДНР
- В Дагестане задержали спортивного комментатора Рабаданова
- ВСУ ударили артиллерией и дронами-камикадзе по Энергодару и Знаменке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru