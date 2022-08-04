Загрутдинов: Началось строительство перехода между корпусами больницы №15 имени Филатова
Строители приступили к возведению перехода от нового скоропомощного корпуса к зданию больницы №15 имени О.М. Филатова. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, сейчас проводятся работы по внутренним инженерным системам и устройству наружных сетей.
«Общий процент строительной готовности объекта составляет 65%», - отметил Загрутдинов.
Он также подчеркнул, что для сокращения путей перемещения пациентов, персонала и материалов предусмотрено удобное зонирование помещений.
Для пребывания родственников пациентов создадут комфортные условия: просторные зоны комфортного ожидания, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.
Застройщиком выступает АНО «РСИ». Общая площадь здания составит порядка 15 тысяч квадратных метров.
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