Загрутдинов: Началось строительство перехода между корпусами больницы №15 имени Филатова

Строители приступили к возведению перехода от нового скоропомощного корпуса к зданию больницы №15 имени О.М. Филатова. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, сейчас проводятся работы по внутренним инженерным системам и устройству наружных сетей.

«Общий процент строительной готовности объекта составляет 65%», - отметил Загрутдинов.

Он также подчеркнул, что для сокращения путей перемещения пациентов, персонала и материалов предусмотрено удобное зонирование помещений.

Для пребывания родственников пациентов создадут комфортные условия: просторные зоны комфортного ожидания, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.

Застройщиком выступает АНО «РСИ». Общая площадь здания составит порядка 15 тысяч квадратных метров.

