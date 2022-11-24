Загрутдинов: ФОК с бассейном в Северном Бутове появится в 2023 году

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в столичном районе Северное Бутово на улице Дмитрия Донского, владение 12-14. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Уже известно, что ФОК получит название «Качаловский», что созвучно с расположенной в районе улицей Старокачаловской», - рассказал глава департамента.

По его словам, на сегодняшний день на объекте полностью завершены фасадные работы, установлены входные группы, идёт благоустройство территории.

«В активной фазе чистовая отделка всех спортивных зон комплекса», - добавил Загрутдинов.

В детском бассейне успешно проведены гидравлические испытания, что позволяет строителям начать укладку плитки. В универсальном зале на финальном этапе черновая отделка пола, вскоре строители приступят к устройству спортивного покрытия. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей.

Завершить основные строительные работы планируется в III квартале 2023 года.

