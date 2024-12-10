Загрутдинов: Дольщикам передали почти 550 ключей от квартир в трех проблемных ЖК
Дольщики получили ключи от 549 квартир в ЖК «Троицк Е-39», «Остров Эрин» и доме в районе Внуково. Об этом рассказал руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Троицк Е-39» в августе 2023 года, к выдаче ключей приступили в сентябре. Два последних корпуса ЖК«Остров Эрин» ввели в октябре 2023 года, начав выдачу ключей в конце ноября. Проблемный дом в районе Внуково достроили и ввели в эксплуатацию в декабре 2023 года, передача квартир началась с февраля 2024 года. Как напомнил Загрутдинов, объекты, расположенные в ТиНАО, достраивали за счет городского бюджета.
«Во всех введенных объектах Московского фонда защиты прав дольщиков продолжается передача квартир. Так, в жилом комплексе “Троицк Е-39” c дольщиками подписано 232 акта приема-передачи квартир. Собственникам вручено 227 комплектов ключей», – сказал он.
Загрутдинов также уточнил, в двух корпусах ЖК «Остров Эрин» подписано 174 акта и передано 173 квартиры, а в проблемном доме в районе Внуково подписано 180 актов приема-передачи и переданы 149 квартир.
При этом прием документов для дальнейшей передачи квартир дольщикам продолжается.
На данный момент в Москве достраивается еще шесть объектов, квартиры в которых ожидает около 2,5 тысячи дольщиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru