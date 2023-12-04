В Можайском районе ввели в эксплуатацию жилой дом
В Можайском районе ввели в эксплуатацию для переселения по программе реновации жилой дом. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Уточняется, что здание находится на улице Толбухина, дом 2. Новостройка находится в 10 минутах езды от остановки «Улица Толбухина», а в 12 минутах ходьбы есть станция «Сетунь».
Жилой дом – с подземной автостоянкой, в нем 269 квартир. Специалисты отмечают его элегантный внешний вид, он вписывается в окружающую застройку. Фасады оснащены металлическими коробами для кондиционеров, лоджии уже застеклены.
В доме также есть два современных лифта – легковой и грузовой. Здание оснащено системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, сигнализацией и видеонаблюдением.
На первом этаже предприниматели смогут открыть различные магазины, салоны красоты, спортклубы и прочие объекты инфраструктуры.
Придомовая территория озеленена. Во дворе также установлены детская и спортивная площадки, разбиты газоны и цветники, и высажены деревья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru