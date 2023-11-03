В Москве возведено здание первого корпуса дома на улице Академика Королева

На северо-востоке Москвы завершены работы по возведению монолитных конструкций первого корпуса жилого дома, строящегося по программе реновации на улице Академика Королева. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время ведутся фасадные и отделочные работы. Началось возведение монолитных конструкций второго корпуса», – отметил глава департамента.

Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году. Дом возводится в районе Марфино.

Новостройка будет состоять из двух жилых корпусов и нежилого одноэтажного здания. Всего в новом доме будет 431 квартира.

Первый этаж целиком будет отдан под размещение нежилых помещений, где разместятся магазины, прачечные, кафе, а также службы по обслуживанию здания.

Многоквартирный дом оснастят современными системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также видеонаблюдением.

Во дворе обустроят зону отдыха, спортивную и детскую площадки.

