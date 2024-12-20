В Москве согласовали проекты капремонтов жилых домов в трех районах

В Москве согласовали проекты капитального ремонта многоквартирных домов в Новогирееве, Тимирязевском и Савеловском районах. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.



По его словам, в Новогирееве ремонт пройдет в двенадцатиэтажном доме 1985 года постройки на Свободном проспекте.



«Проект предполагает полную замену системы мусороудаления, ремонт подъездов и лестничных клеток, а также техподполья, чердака и кровли. В подъездах расчистят и покрасят стены и потолки, заменят стяжку и покрытие полов, отремонтируют лестницы, заменят входные и тамбурные двери. Также приведут в порядок фасады», - уточнил Щербаков.



Еще один многоквартирный дом, в котором планируют провести капремонт, находится в Тимирязевском районе на Дмитровское шоссе.



«Согласно проекту в девятиэтажном жилом здании 1970 года постройки проведут локальные восстановительные работы после замены коммуникаций в квартирах и подъездах. Ремонт также коснется фасадов, подвала и чердака», – рассказал глава Москомэкспертизы.



Он также отметил, что в Савеловском районе ремонтные работы пройдут в девятиэтажке по адресу: улица Мишина. Там специалисты проведут локальный восстановительный ремонт в жилых и нежилых помещениях в местах замены коммуникаций, заменят окна в подъездах, отремонтируют фасады и цоколь здания, а также входные группы и кровлю.

