В Москве согласовали проекты капремонтов жилых домов в трех районах
В Москве согласовали проекты капитального ремонта многоквартирных домов в Новогирееве, Тимирязевском и Савеловском районах. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
По его словам, в Новогирееве ремонт пройдет в двенадцатиэтажном доме 1985 года постройки на Свободном проспекте.
«Проект предполагает полную замену системы мусороудаления, ремонт подъездов и лестничных клеток, а также техподполья, чердака и кровли. В подъездах расчистят и покрасят стены и потолки, заменят стяжку и покрытие полов, отремонтируют лестницы, заменят входные и тамбурные двери. Также приведут в порядок фасады», - уточнил Щербаков.
Еще один многоквартирный дом, в котором планируют провести капремонт, находится в Тимирязевском районе на Дмитровское шоссе.
«Согласно проекту в девятиэтажном жилом здании 1970 года постройки проведут локальные восстановительные работы после замены коммуникаций в квартирах и подъездах. Ремонт также коснется фасадов, подвала и чердака», – рассказал глава Москомэкспертизы.
Он также отметил, что в Савеловском районе ремонтные работы пройдут в девятиэтажке по адресу: улица Мишина. Там специалисты проведут локальный восстановительный ремонт в жилых и нежилых помещениях в местах замены коммуникаций, заменят окна в подъездах, отремонтируют фасады и цоколь здания, а также входные группы и кровлю.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В курском приграничье сбили украинскую ракету
- На Кубани собрали 3,3 тысячи тонн загрязненного песка после ЧП с танкерами
- Задержан гендиректор «Корпорации развития Курской области»
- На развитие энергетики и ЖКХ в регионах направят более 440 млн рублей
- США выслали за год 270 тысяч мигрантов
- Хуснуллин заявил о критичном росте цен на стройматериалы
- В РАНХиГС назвали «суверенитет» государственным словом года
- СМИ: Орбан примет решение о санкциях против РФ после инаугурации Трампа
- Над территорией России уничтожили 36 украинских беспилотников
- Активист Синельников: В Судже в оккупации находятся около 3 тысяч человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru