В Москве проведут капитальный ремонт жилого дома в районе Отрадное
В Москве согласовали проект капитального ремонта многоквартирного дома в районе Отрадное. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. По его словам, он находится по адресу: Северный бульвар, 4.
«Проект предусматривает ремонт 12-этажного дома 1976 года постройки. Согласно документации, работы коснутся фасада, цоколя и кровельных надстроек здания», – уточнил Щербаков.
В ходе ремонта специалисты отремонтируют фасад, перегородки, торцы стен лоджий, а также наружные оконные и дверные откосы с последующим окрашиванием. Поверхности, облицованные керамической плиткой, очистят от загрязнений, промоют и покрасят цоколь, приведут в порядок световые приямки и спуски в подвал. Стены входных групп и опорных стен козырьков оштукатурят и окрасят, покрытие площадок и ступеней отремонтируют, заменят поручни.
Кроме того, стены кровельных надстроек расчистят и окрасят.
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