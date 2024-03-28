В Москве новостройку по реновации в поселке Акулово введут в 2024 году
В Москве сдадут в эксплуатацию новый многоквартирный дом в поселке Акулово по программе реновации до конца 2024 года. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, новостройка будет состоять из двух монолитных секций по 14 этажей каждая.
«В настоящее время завершаются фасадные работы, ведется устройство инженерных сетей и чистовая отделка», - уточнил глава департамента.
Из 102 квартир две оборудуют для маломобильных граждан. В них увеличат ширину дверных проемов и коридоров, а также установят специализированную сантехнику.
На первых этажах зданий разместятся нежилые помещения для технических нужд, а также коммерческих и социальных объектов.
Для удобства родителей с маленькими детьми в колясках и маломобильных граждан вход в здания, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли.
Вся прилегающая территория к многоквартирному дому будет благоустроена. Рядом установят детскую площадку с безопасным покрытием, а также оборудуют площадку для занятий физкультурой и зону отдыха.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru