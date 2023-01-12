В 2023 году в Северном округе Москвы построят 10 объектов образования
В 2023 году в Северном округе Москвы появятся десять объектов образования. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, проекты предоставят 4075 новых мест в школах и детских садах. Так, например, школа на 1100 мест и детский сад на 350 мест появятся в районе Молжаниновский.
А в районе Ховрино готовятся новые учебные корпуса и детский сад, также новый детсад и учебный корпус с дошкольным отделением ожидаются в районе Аэропорт. На этапе строительства находится и учебный корпус в районе Беговой, он рассчитан на 400 детей.
«В 2022 году было построено 5 объектов образования на 1950 мест в Северном округе Москвы: школа, три учебных корпуса и детский сад», – добавил Загрутдинов.
Так, в декабре, было введено в эксплуатацию здание детского сада на улице Левобережной в Ховрине. Учреждение рассчитано на 200 детей.
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