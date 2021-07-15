Уникальный бизнес-центр построят в Замоскворечье
Уникальный офисный центр появится в центре столицы в Замоскворечье. Комплекс на Дубининской улице будет состоять из двух башен, высотой 99 метров. Проектом предусмотрено их независимое функционирование. Договор на разработку архитектурной концепции компания «Бюро Девелопмент», входящая в ГК «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент»), подписала с архитектурным бюро ABD architects. Концепция определит архитектурные, функционально-технологические и конструктивные решения по проекту.
Как отмечает руководитель бизнес-направления «Девелопмент» ГК «Галс» Иван Зуев, при проектировании нового объекта, будут учтены все инновационные идеи и технические требования для создания удобного и комфортного офисного центра.
«Он будет соответствовать всем ожиданиям арендаторов как сегодня, так и через десять лет и станет настоящей доминантой района. Мы активно развиваемся в сегменте коммерческой недвижимости на столичном рынке. Все наши проекты становятся успешными благодаря опыту, профессиональному подходу и увлеченности нашей команды», - подчеркнул Иван Зуев.
В рамках проекта будет построен офисный центр класса «А», который будет соответствовать всем требованиям и нуждам компаний-арендаторов. Его общая площадь составит около 106 тыс. кв. м, две трети из которых будут отведены под офисы. На его территории также запланировано строительство торговых объектов, трёхуровневого подземного паркинга, фитнес-центра с бассейном на 4 дорожки и других объектов коммерческой инфраструктуры.
Портфель коммерческой недвижимости ГК «Галс» насчитывает более 600 тыс. кв. м. Это такие бизнес центры премиального уровня, как «Искра-Парк» и Skylight на Ленинградском проспекте, «Даниловский Форт» на Даниловской набережной, «Невская Ратуша» в Санкт-Петербурге.
Все проекты ГК «Галс» неоднократно удостаивались престижных наград рынка коммерческой недвижимости.
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