Тринадцать жилых домов построят и спроектируют по программе реновации в Перово

Для переселения по программе реновации в районе Первого возводят и проектируют 13 жилых домов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, восемь объектов находятся в стадии строительства, их жилая площадь достигает почти 97 тысяч «квадратов». При этом еще пять объектов площадью почти 78 тысяч «квадратов» находятся в стадии проектирования, указал Загрутдинов.

Так, новостройки будут находится на улицах Металлургов, Новогиреевская, Перовская, Плющева, 1-я, 2-я и 3-я Владимирская.

Рафик Загрутдинов напомнил, что с начала программы реновации в районе Перово ввели в эксплуатацию четыре жилых дома жилой площадью почти 39 тысяч квадратных метров. Он добавил, что всего по программе реновации в районе новые квартиры получат жители 196 жилых домов.

