Тринадцать жилых домов построят и спроектируют по программе реновации в Перово
Для переселения по программе реновации в районе Первого возводят и проектируют 13 жилых домов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, восемь объектов находятся в стадии строительства, их жилая площадь достигает почти 97 тысяч «квадратов». При этом еще пять объектов площадью почти 78 тысяч «квадратов» находятся в стадии проектирования, указал Загрутдинов.
Так, новостройки будут находится на улицах Металлургов, Новогиреевская, Перовская, Плющева, 1-я, 2-я и 3-я Владимирская.
Рафик Загрутдинов напомнил, что с начала программы реновации в районе Перово ввели в эксплуатацию четыре жилых дома жилой площадью почти 39 тысяч квадратных метров. Он добавил, что всего по программе реновации в районе новые квартиры получат жители 196 жилых домов.
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