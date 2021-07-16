Школа «Символа» стала лауреатом Архитектурной премии Москвы 2021
Общеобразовательная школа жилого квартала «Символ», рассчитанная на 1225 учеников, стала лауреатом в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта социальной инфраструктуры» премии Москвы в области архитектуры и градостроительства 2021.
Архитектурная премия Москвы учреждена при поддержке мэра города Сергея Собянина. В 2021 году премия обновила максимум по количеству поданных проектов - 140 заявок.
«Школа расположена внутри квартала «Символ», рядом с детским садом и городским парком «Зеленая река». Проект принадлежит архитектурной мастерской ATRIUM и продолжает мастер-план LDA Design и UHA London», - комментирует Станислав Архипов, руководитель департамента развития проектов Донстрой.
Помимо классов для обучения в школе предусмотрены актовый зал, несколько спортзалов с душевыми и санузлами, информационный центр с библиотекой и медиатекой, инженерные кабинеты, цифровая лаборатория, шахматный клуб, мастерские.
На прилегающей территории появятся детские и спортивные площадки со специальным резиновым покрытием, а по периметру - беговые дорожки.
«Нам удалось спроектировать эту школу еще и как общественный центр района. Возможно, в скором будущем этот пример убедит и других застройщиков сделать шаг в сторону качественной архитектуры школ, необходимой для воспитания нового поколения информационного общества», - сооснователь и руководитель бюро ATRIUM, Антон Надточий.
ЖК «Символ» занимает территорию площадью около 60 га на границе ЦАО Москвы. Жилые кварталы дополнены общественно-деловыми центрами и серьезным объемом социальной, спортивной и культурной инфраструктуры.
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