Самую большую премиальную детскую площадку строят в Останкино

Директор экосистемы Kalinka Moscow Алексей Чумалов рассказал, что самая большая детская площадка строится в районе Останкино.



«Инфраструктура для детей по индивидуальным проектам есть в 20 из 50 премиальных домов, представленных в продаже в Москве. Самое большое детское пространство — 1,2 тысячи квадратных метров — в доме «Достижение», который строит Sminex-Интеко», - сказал Алексей Чумалов.



Детская площадка оформлена в концепции «Каньон». Она окружена холмами, разделена на уровни разной высоты. На каждом из них развивается своя сюжетная игра. Вокруг площадки разбит сад. С площадки попасть в игровую комнату, расположенную в доме. Она стилизована под пещеру с множеством игровых маршрутов и лабиринтов. Подростки смогут заниматься на площадке паркуром, настольным теннисом.



Руководитель отдела продаж Sminex-Интеко Максим Лучников отметил, что с помощью площадки дети научатся принимать решения, мыслить креативно и находить выход и самых нестандартный ситуаций.



Предусмотрели на площадке и зоны отдыха для родителей.

