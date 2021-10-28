Рейтинг крупнейших застройщиков жилья бизнес-класса от Forbes вновь возглавил Донстрой

Рейтинг крупнейших застройщиков жилья бизнес-класса в России по версии журнала Forbes второй раз подряд возглавила компания Донстрой.

Критерием ранжирования стала сумма выручки за прошлый год и первое полугодие 2021-го. Совокупная выручка девелопера за этот период составила 188,5 миллиардов рублей. По сравнению с первым полугодием 2020 года выручка компании выросла почти в 2,5 раза. За этот период в проектах компании было куплено почти три тысячи квартир общей площадью около 200 тыс. кв. м. Лидерами продаж стали жилые комплексы «Событие», «Остров» и «Символ».

Донстрой – это ведущая девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Сейчас девелопер реализует 4 масштабных проекта: это жилой комплекс «Символ» в Лефортово, новый проект компании «Остров» в Мневниковской пойме, территория застройки в Раменках, где Донстрой возводит три жилых комплекса «Река», Огни», «Событие», а также «Сердце Столицы» в Хорошево-Мневниках.

Forbes составил рейтинг крупнейших застройщиков в трех категориях – массовое жилье, жилье бизнес-класса и элитное жилье – во второй раз.

