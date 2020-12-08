Путин подписал закон о продлении дачной амнистии на пять лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года, сообщает пресс-служба Кремля.
Документ, который опубликован во вторник на официальном портале правовой информации, на пять лет продлевает срок упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома, которые построены на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства. При это они должны соответствовать нормам Градостроительного кодекса.
Согласно закону, для оформления требуется подтвердить право на земельный участок - на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости.
Кроме того, подписанный президентом закон до 1 марта 2026 года продлевает срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, которое было начато до 4 августа 2018 года.
Один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, отметил, что дачная амнистия действует в России уже 14 лет и благодаря ей граждане смогли в упрощенном порядке оформить права почти на 14 миллионов объектов недвижимости, в том числе дачи, садовые дома, бани.
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