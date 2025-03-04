Овчинский: В Останкинском районе столицы расселили первый дом по реновации

Первую пятиэтажку на улице Годовикова в Останкинском районе столицы расселили по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, около 140 жителей пятиэтажки переехали в новый дом на 222 квартиры также на улице Годовикова. Жильцы получили новые квартиры с готовой улучшенной отделкой.

«В подъездах оборудованы помещения для консьержей, колясочные, а также грузовые и пассажирские лифты. От новостройки можно пешком дойти до станции метро “Алексеевская”, учебных заведений, объектов здравоохранения, танцевальной студии, магазинов, кафе и других предприятий», – рассказал Овчинский.

Придомовую территорию нового дома по реновации благоустроили и озеленили.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации на востоке столицы. Программа реновации жилья в Москве, запущенная в 2017 году, касается около миллиона горожан. Градоначальник поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.

