Овчинский: В Останкинском районе столицы расселили первый дом по реновации
Первую пятиэтажку на улице Годовикова в Останкинском районе столицы расселили по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, около 140 жителей пятиэтажки переехали в новый дом на 222 квартиры также на улице Годовикова. Жильцы получили новые квартиры с готовой улучшенной отделкой.
«В подъездах оборудованы помещения для консьержей, колясочные, а также грузовые и пассажирские лифты. От новостройки можно пешком дойти до станции метро “Алексеевская”, учебных заведений, объектов здравоохранения, танцевальной студии, магазинов, кафе и других предприятий», – рассказал Овчинский.
Придомовую территорию нового дома по реновации благоустроили и озеленили.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации на востоке столицы. Программа реновации жилья в Москве, запущенная в 2017 году, касается около миллиона горожан. Градоначальник поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru