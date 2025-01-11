Овчинский: В столичных Кузьминках строится жилой дом по программе реновации
В столичном районе Кузьминки строится жилой дом по программе реновации. О ходе строительства рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Он отметил, что здание появится на месте расселенной пятиэтажки, оно будет односекционным, сейчас специалисты устанавливают шпунтовое ограждение.
«Общая площадь дома составит 18,6 тысячи квадратных метров. В нем предусмотрено 207 квартир. Готовая улучшенная отделка в новом жилье будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы», - добавил он.
Рядом с домом находятся школы, медицинские учреждения, спортивные центры и музей-заповедник. Само здание органично впишется в застройку района, территорию у дома благоустроят, здесь появятся спортивные и детские площадки.
В столице программа реновации заработала летом 2017 года, недавно мэр города Сергей Собянин поручил увеличить темпы ее реализации в два раза. В целом программа предусматривает переселение более пяти тысяч домов. Москва остается лидером среди регионов по темпам строительства.
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