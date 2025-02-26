Овчинский: В 2024 году возле новостроек появилось более 90 зон отдыха

Возле новостроек, построенных по программе реновации в 11 округах столицы, за 2024 год возвели 91 зону отдыха. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.



«Так, в Восточном административном округе их насчитывается 27. На севере, северо-востоке и юго-востоке – в общей сложности свыше 40», - уточнил он.



Как добавил Овчинкский, в каждой зоне отдыха для дополнительного удобства жителей разместили лавочки и уложили покрытие из плитки. Благоустройство территорий столицы для создания качественной городской среды остается одной из главных задач программы.



Реновация, утвержденная в Москве в августе 2017 года, позволит расселить более пяти тысяч домов и затронет около миллиона жителей города. Ранее мэр столицы Сергей Собянин выступил с поручением вдвое ускорить темпы реализации программы.

