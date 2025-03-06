Овчинский: В 2024 году 10 объектов инфраструктуры ввели по программе развития центра

Десять объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ввели в эксплуатацию по программе «Комплексное обустройство и развитие центральной части города Москвы» в 2024 году, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«Из десяти инженерных сооружений, введенных в эксплуатацию в 2024 году в центре столицы, особую значимость имеют такие крупные объекты, как велопешеходный мост в рамках концепции развития МГТУ им. Н.Э. Баумана, пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки, соединяющий стрелку Золотого острова и Крымскую набережную. Также завершены работы в рамках нескольких этапов строительства московского городского вокзала Шелепиха», – отметил Овчинский.

Для создания комфортной городской среды очень важно развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. В центре столицы также за 2024 год создали свыше 2,7 тысячи парковочных мест в 18 крупных инвестиционных объектах, а также подключили 14 объектов капитального строительства к инженерным сетям в рамках реализации инвестиционных программ сетевых компаний.

Всего за 2024 году в центре Москвы ввели в эксплуатацию 39 объектов капитального строительства общей площадью около 1,2 миллиона квадратных метров.

