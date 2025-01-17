Овчинский: Семь стартовых площадок под реновацию подобрали на северо-западе Москвы

Семь стартовых площадок под возведение домов по программе реновации подобрали в трех районах Северо-Западного административного округа столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Всего по реновации Москва подобрала 662 стартовые площадки общей площадью 11 млн «квадратов». На них построят жилье с сопутствующей инфраструктурой. По словам Овчинского, на семи новых утвержденных площадках в трех районах возведут жилье общей площадью квартир более 66 тысяч квадратных метров. Это обеспечит переселение порядка 2,4 тысячи жителей.



В районе Южное Тушино построят больше всего жилья общей площадью квартир свыше 32 тысяч «квадратов». Овчинский подчеркнул, что более 25 тысяч квадратных метров планируют возвести в Покровском-Стрешневе. В свою очередь в Щукине появится один жилой комплекс общей площадью квартир порядка 8 тысяч «квадратов».



Возле новостроек будет проведено комплексное благоустройство. Там разобьют цветники и газон, высадят кустарники и деревья, а также оборудуют детские, спортивные площадки и зоны для отдыха.



Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затронула порядка миллиона москвичей. По ней предусматривается расселение 5 176 домов. Собянин поручил нарастить темпы реализации реновации в два раза.

