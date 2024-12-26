Овчинский: По программе реновации в Коптево расселили пять домов

Пять старых домов расселили в районе Коптево (САО) в рамках программы реновации, жильцы получили ключи от новых квартир. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В районе планируется расселить 123 дома, в новые квартиры переедут более 23 тысяч жителей Коптево.

По словам Овчинского, сегодня по программе реновации построили два новых дома, новоселье отметили почти 400 семей.

Старые дома будут снесены после расселения, на их месте появятся новостройки с сопутствующей инфраструктурой.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в проекте бюджета на три года на реализацию программы реновации 1,2 трлн рублей. Градоначальник также поручил вдвое нарастить темпы реализации программы реновации.

