Овчинский: Два дома построили по программе реновации в Западном Дегунине

Строители возвели два новых ЖК в районе Западное Дегунино (САО) на Коровинском шоссе и Базовской улице. Их общая площадь составляет свыше 77 тысяч «квадратов». Дома были построены в рамках программы реновации, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.



По его словам, в новых жилых домах предусмотрены 709 квартир суммарной площадью свыше 41 тысячи «квадратов», 15 из них приспособлены для маломобильных москвичей. На нежилых первых этажах разместятся социально-бытовые объекты. В непосредственной близости находятся магазины, аптеки, фитнес-клубы, медицинские и образовательные учреждение.



Также строители благоустроили и озеленили прилегающую территорию, смонтировали наружное освещение.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы реновации.

