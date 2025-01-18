Овчинский: Два дома по реновации построили на северо-западе Москвы

Закончено строительство двух новостроек по программе реновации на северо-западе столицы, они находятся в районах Щукино и Хорошево-Мневники, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Новостройки находятся на улицах Авиационной и Демьяна Бедного, общая площадь возведенных зданий достигает почти 58 тысяч «квадратов». Овчинский отметил, что в новостройке на улице Демьяна Бедного обустроено 345 квартир, шесть из которых предназначены для маломобильных граждан. Общая площадь всех квартир в доме составляет свыше 20 тысяч квадратных метров. В свою очередь в новостройке на Авиационной улице 182 квартиры, в их числе три для маломобильных жильцов. Общая площадь квартир составляет более 10 тысяч «квадратов».



Руководитель Департамента подчеркнул, что в каждой новостройке оборудовали колясочные и помещения для консьержей. Первые этажи будут нежилыми, там откроются объекты социально-бытового назначения. Новостройки возвели в сложившихся районах с доступной инфраструктурой.



«В шаговой доступности находятся станции метро, в том числе Большой кольцевой линии, и Московского центрального кольца, а также школы, детские сады, магазины и кафе», – сказал Овчинский.



Придомовые территории благоустроят: для удобства жителей смонтировали детские и спортивные площадки, наружное освещение и камеры видеонаблюдения, а также зоны для отдыха.



Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затронула порядка миллиона москвичей. Она предусматривает расселение 5 176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил нарастить темпы реализации программы в два раза. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за последние пять лет объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в городе вырос в два раза – до семи миллионов «квадратов» в год.

