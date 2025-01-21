Овчинский: Два дома по программе реновации построили на северо-востоке Москвы

По программе реновации завершили строительство двух новостроек в Северо-Восточном административном округе столицы, они расположены в районах Бутырский и Лосиноостровский. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Владислав Овчинский.



Жилые комплексы построили на улицах Изумрудная и Милашенкова. По словам Овчинского, в жилых комплексах предусмотрено 416 квартир, пять из них оборудованы для маломобильных граждан. Общая площадь всех квартир достигает свыше 24 тысяч «квадратов», проходы в новостройках будут сквозными: выйти можно как во внутреннюю часть двора со спортивными и детскими площадками, так и во внешнюю с гостевой парковой для автомобилей.



«В подъездах уже оборудованы помещения для консьержей и колясочные, а на первых нежилых этажах откроют объекты социально-бытовой инфраструктуры», – сказал Овчинский.



Придомовую территорию благоустроили: смонтировали камеры видеонаблюдения и наружное освещение. В двух минутах ходьбы от новостройки на улице Милашенкова располагается станция метро «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии, в пешей доступности находятся детсады, школы, частные медицинские клиники, медицинский колледж и магазины. От жилого комплекса на Изумрудной улице можно дойти пешком до аптек, катка и учебных учреждений. Рядом также находятся врачебно-физкультурный диспансер и поликлиника.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили девять новых площадок, которые находятся в пяти районах трех административных округов города. Программа была утверждена в августе 2017 года и затронула порядка миллиона москвичей. Она предусматривает расселение 5 176 домов. Собянин поручал нарастить темпы реализации реновации в два раза.

