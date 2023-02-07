Новый жилой дом построят по программе реновации в Кузьминках в 2024 году
Новый жилой дом для переселения москвичей в рамках программы реновации возводится в районе Кузьминки (ЮВАО). Строительство ведется по адресу: Жигулевская улица, з/у 12/6; з/у 12/6/1. Сейчас осуществляются подготовительные работы, дом сдадут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В пятисекционном жилом доме переменной этажности предусмотрен подземный паркинг. Фасады строения будут изготовлены из навесных трехслойных стеновых панелей и отделаны пиленым кирпичом коричневого, оранжевого и бежевого цветов. На фасадах также разместятся корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.
Из 284 квартир (39 однокомнатных, 208 двухкомнатных и 37 трехкомнатных) девять будут оборудованы для маломобильных москвичей. В них расширят коридоры и установят необходимую сантехнику. Во всех квартирах выполнят улучшенную отделку, соответствующую стандартам программы реновации.
В жилой части каждой секции будут находиться зона для почтовых ящиков, кладовая для уборочного инвентаря и колясочная. Грузопассажирские лифты во всех секциях оснастят тактильными и визуальными средствами информации.
Для удобства жильцов вход в секции, полы вестибюля и лифтового холла разместят в один уровень с поверхностью земли.
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