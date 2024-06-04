Новый образовательный центр появится в Мнёвниковской пойме

Новый образовательный комплекс на территории проекта «Остров» от компании «Донстрой» введен в эксплуатацию. Здание переменной высоты от двух до четырех этажей возвели в Мнёвниковской пойме.

В образовательный центр войдет детский сад на 125 мест и школа на 800 детей в составе школы № 2030. Ее называют «Школой будущего» благодаря инновационным учебным программам и оснащению самым современным оборудованием.

В школе оборудованы робо-классы, пространства для проведения общешкольных мероприятий, библиотечный центр, исследовательские лаборатории, IT-полигон, художественная мастерская акварельной живописи и рисунка, два универсальных спортивных зала. Проект предусматривает размещение отдельного блока начальной школы. Примыкающий к школе детский сад рассчитан на пять групп.

Школа возводится с применением энергоэффективных решений и создает для детей максимально благоприятные и безопасные условия. В здании установят систему рекуперации тепла, которая экономит энергию на отопление, водоэффективную сантехнику, грязеулавливающие решетки для сбора уличной грязи. Приточно-вытяжная вентиляция с фильтрами очистки воздуха обеспечит свежий воздух без сквозняков.

На огороженной территории образовательного центра предусмотрены площадки для занятий физкультурой, игр и отдыха.

