Новый детский сад готовится к вводу в эксплуатацию в Ново-Переделкине
Благоустройство территории детского сада в 14 микрорайоне Ново-Переделкина завершено, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Установлены игровые площадки с навесами для прогулок, высажен газон и кустарники. Выполнен монтаж мебели и оборудования», - рассказал он.
Он также отметил, что идет подготовка к вводу в эксплуатацию, здание рассчитано на 125 мест (5 групп) для детей от 3 до 7 лет.
Загрутдинов рассказал, что на первом этаже учреждения размещен вестибюль, пост охраны, медицинский блок и две групповые ячейки. На втором этаже еще три ячейки, а также кабинет для занятий музыкой, физкультурный зал и служебные помещения.
В каждой группе своя раздевалка, игровая, спальня, санузел и буфет, предусмотрены кабинеты логопеда и психолога.
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