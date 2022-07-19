Новый детский сад готовится к вводу в эксплуатацию в Ново-Переделкине

Благоустройство территории детского сада в 14 микрорайоне Ново-Переделкина завершено, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Установлены игровые площадки с навесами для прогулок, высажен газон и кустарники. Выполнен монтаж мебели и оборудования», - рассказал он.

Он также отметил, что идет подготовка к вводу в эксплуатацию, здание рассчитано на 125 мест (5 групп) для детей от 3 до 7 лет.

Загрутдинов рассказал, что на первом этаже учреждения размещен вестибюль, пост охраны, медицинский блок и две групповые ячейки. На втором этаже еще три ячейки, а также кабинет для занятий музыкой, физкультурный зал и служебные помещения.

В каждой группе своя раздевалка, игровая, спальня, санузел и буфет, предусмотрены кабинеты логопеда и психолога.

