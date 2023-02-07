На юго-западе Москвы по реновации демонтировали 25 домов

В ЮЗАО снесли больше всего домов по программе реновации — здесь демонтировали 25 зданий, применяя технологию «умного сноса». Всего же в столице в рамках программы реновации снесли 156 домов. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Ключевыми принципами технология «умного сноса», которая применяется в столице при сносе ветхих домов, стали экологичность, безопасность, максимальная переработка и вторичное использование строительного мусора. Кроме того, при такой технологии рядом со сносимым зданием стараются сохранить как можно больше деревьев. Их закрывают коробами, чтобы защитить от возможных повреждений.

