На юго-западе Москвы по реновации демонтировали 25 домов
В ЮЗАО снесли больше всего домов по программе реновации — здесь демонтировали 25 зданий, применяя технологию «умного сноса». Всего же в столице в рамках программы реновации снесли 156 домов. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Ключевыми принципами технология «умного сноса», которая применяется в столице при сносе ветхих домов, стали экологичность, безопасность, максимальная переработка и вторичное использование строительного мусора. Кроме того, при такой технологии рядом со сносимым зданием стараются сохранить как можно больше деревьев. Их закрывают коробами, чтобы защитить от возможных повреждений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru