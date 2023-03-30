На юге Москвы выставили на торги трехэтажное здание

На открытые городские торги в Москве выставлено трехэтажное здание свободного назначения в Донском районе, площадью почти 4 тысячи квадратных метров, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Он рассказал, что объект расположен по адресу: Загородное шоссе, дом 4 в районе с развитой инфраструктурой недалеко от Третьего транспортного кольца. Трехэтажное здание с подвалом новый собственник сможет использовать под коммерческие, деловые, образовательные и другие проекты. Заявочная кампания на право приобретения объекта продлится до 18 апреля, онлайн-аукцион состоится 24 апреля на торговой площадке «Росэлторг».

