Москва выставила на торги более 170 парковочных мест в Южном Бутове

На городские торги выставили 173 машино-места на юго-западе столицы. Как сообщил глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов, места расположены в трёх наземных паркингах на улице Брусилова в районе Южное Бутово.

«Площадь машино-мест варьируется от 11,6 до 18,6 квадратного метра. Они будут реализованы на открытых аукционах, посредством публичного предложения на понижение цены, а также без объявления цены, когда победителями становятся претенденты, предложившие наибольшую сумму за лот», – рассказал Кирилл Пуртов.

Он также уточнил, что заявочные кампании завершатся в период с 1 по 18 марта, а сами торги пройдут в период с 6 по 28 марта. Для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Как уточнили в Департаменте, больше всего машино-мест выставлено на многоуровневой автостоянке по адресу: улица Брусилова, дом 3 – 113 лотов. В паркинге дома 35 можно приобрести 35 машино-мест, ещё 25 предлагается на Брусилова, дом 23. Сама улица проходит вдоль жилого массива и соединяет Варшавское шоссе с трассой М-2. Рядом есть автозаправки, сервисы, пункты шиномонтажа, автомойки и магазины сопутствующих товаров.

