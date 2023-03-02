Москва выставила на торги 40 помещений в ЦАО под развитие бизнеса
40 нежилых помещений выставлены на торги в центре Москвы, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, помещения площадью от 8,9 до 1,1 тысячи квадратных метров расположены в девяти районах Центрального округа и подойдут под деловую, торговую, образовательную и иную деятельность. Больше всего лотов предлагается в районах Хамовники и Тверской – там выставлено по семь объектов. Заявочные кампании по объектам завершатся в период с 13 по 15 марта, а онлайн-торги пройдут в период с 22 по 26 марта.
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