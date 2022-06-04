Москва выставила на аукцион нежилое здание в Можайском районе

О том, что продаёт и закупает Москва.

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого здания Западном административном округе столицы.

Объект площадью 108,4 квадратного метра находится в Можайском районе по адресу: улица Ращупкина, дом 6, строение 2. Начальная цена – 6 316 000 рублей. Приём заявок продлится до 27 июня.

Все подробности на Инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.



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ФОТО: Инвестиционный портал города Москвы
ТЕГИ:АукционНСН-Недвижимость
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