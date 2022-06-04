Москва выставила на аукцион нежилое здание в Можайском районе
4 июня 202209:30
О том, что продаёт и закупает Москва.
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого здания Западном административном округе столицы.
Объект площадью 108,4 квадратного метра находится в Можайском районе по адресу: улица Ращупкина, дом 6, строение 2. Начальная цена – 6 316 000 рублей. Приём заявок продлится до 27 июня.
Все подробности на Инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 234 / сут.
- Около 1,5 тысячи жителей Херсона подали заявления на получение гражданства РФ
- В Китае сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд, один человек погиб
- ЛНР примет участие в разработке устава трибунала над украинскими военными
- В бундестаге рассказали об изменении позиции США по Украине
- Кровля административного здания загорелась в центре Тюмени
- Власти Херсонской области пообещали продолжить интеграцию с Россией
- В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в вооруженном нападении в больнице
- СМИ: Россияне при оформлении визы в Мексику получают отказ на украинском языке
- Чешский эксперт рассказал о хамстве офиса Зеленского в адрес Запада
- В России предложили печатать импортные автозапчасти на 3D-принтерах
3 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru