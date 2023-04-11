Московский девелопер вошел в топ-3 по объему «зеленого строительства» в РФ
Аналитики института развития «ДОМ.РФ» назвали объемы «зеленого» строительства в портфеле одного из самых крупных девелоперов Москвы.
Компания «Донстрой» заняла третье место среди всех застройщиков России по объемам «зеленых» проектов в стадии строительства. Сегодня девелопер возводит 998 тысяч квадратных метров жилья класса энергоэффективности «А» и выше.
Сейчас доля энергоэффективного строительства от общего объема текущей застройки компании составляет 86%. Это 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости в 46 корпусах на 13 890 квартир в проектах «Остров», «Событие, «Река», «Символ» и «Сердце Столицы».
Донстрой также возводит в соответствии требованиям «зеленого» строительства социальные объекты в своих жилых комплексах. Например, образовательный центр на 925 детей во втором квартале проекта «Остров» в Мневниковской пойме. В нем применяются современные экологичные технологии. В здании будет установлена система рекуперации тепла для экономии отопления. Водоэффективная сантехника позволит оптимально расходовать воду, а грязеулавливающие решетки будут собирать уличную грязь.
Соответствие жилых комплексов девелопера «зеленым» стандартам неоднократно подтверждено международными и российскими экологическими сертификатами. Жилые комплексы «Суббота» и «Оливковый дом» являются обладателями золотого и платинового сертификатами системы GREEN ZOOM. Клубный дом «Жизнь на Плющихе» и «Дом на Тишинке» имеют сертификат LEED GOLD.
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