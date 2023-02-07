Инвесторы смогут приобрести 13 коммерческих помещений на востоке Москвы

Москва продолжает выставлять на торги нежилые помещения свободного назначения, которые инвесторы могут использовать по своему усмотрению. Сейчас на востоке столицы предложено 13 таких помещений, рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«На востоке столицы предлагаются 13 помещений площадью от 52 до 933,2 квадратного метра. Заявочные кампании по объектам завершатся в период с 17 февраля по 13 марта», – отметил он.

По его словам, инвесторы при выборе лота учитывают метраж помещения. В небольших объектах обычно открываются салоны, мастерские, магазины или офисы.

Среди новых предложений появилось и помещение в 261,4 «квадрата» с двумя отдельными входами. Такие объекты инвесторы могут использовать для супермаркета. Есть и помещения площадью больше 300 квадратных метров. Здесь могут появиться крупные торговые пространства или спортивные секции, а также полноценные кафе.

